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17歲生日戴罩飛美 木村光希BB相曝光

2020-02-06 列印
■帶着口罩的光希準備飛赴美國。
■木村公開愛女的BB照。
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　　木村拓哉的女兒木村光希（Koki）昨日踏入17歲，擬赴美國的她在社交網分享身在機場的照片。由於武漢肺炎已擴散到全球多地，光希亦戴上口罩搭飛機，她以英文留言表示，感謝很多親友及Fans的祝福，她將要前往紐約享受假期。光希亦不忘提醒網友要小心身體！

　　光希是木村與太太工藤靜香的心肝寶貝，木村亦在社交網上祝賀女兒，並分享女兒BB照片及寫上「Happy Birthday」，靜香亦在社交網留言祝賀女兒生日快樂！圖：網上圖片

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