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城城身在美國巡唱 不忘遙祝港人平安

2020-02-06 列印
■城城在賭城落力表演。
■千嬅的巡唱柳州站要延期。資料圖片
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　　郭富城日前在美國賭城拉斯維加斯舉行巡唱，心繫香港的他亦關心香港的疫情，他說：「我希望大家同心一步步把防疫問題解決。大家增加防疫知識，得到更多的平安！」並表示繼續為大家傾力表演，大家繼續加油！完成演出後，城城趁一天假期去欣賞其他精采音樂表演，包括向米高積遜致敬的音樂劇，其後會繼續到美國其他地區演出！

　　另外，武漢肺炎疫情影響藝人演出行程，楊千嬅的世界巡迴演唱會柳州站昨日宣告要延期舉行，退票安排稍後宣佈，她的經理人公司指主辦單位為保障台前幕後及觀眾健康，吉隆坡及梧州站或會延期。原定本月底在澳門開騷的韓團GOT7及恭碩良，主辦單位亦分別宣佈要延期舉行。

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