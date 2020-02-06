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網選《上流》膺最佳電影 奧斯卡否認洩露得獎名單

2020-02-06 列印
■《上流寄生族》獲奧斯卡六項提名。劇照
■奧斯卡大會指網上流傳的並非今屆的得獎名單。網上圖片
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　　第92屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間下星期一早上舉行，韓國電影《上流寄生族》今屆獲六項提名，昨日有傳大會已洩露得獎名單，《上流寄生族》「勇奪」最佳電影、最佳國際電影、最佳美術設計及最佳原創劇本四大獎！《Joker小丑》男主角華堅馮力士和《星夢女神：茱地嘉蘭》女主角雲妮絲維嘉，亦順利以大熱姿態「稱帝封后」！

　　當網民議論紛紛之際，奧斯卡大會隨即澄清，未有洩漏今屆的得獎名單，上述賽果是大會早前邀請網民投票，競猜今屆各獎得主及獲獎電影的結果，僅屬網民之選。

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