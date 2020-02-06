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怕播毒累己累人 周嘉洛唔周圍摸

2020-02-06 列印
■周嘉洛指疫情愈見嚴重，大家更注重衞生。
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　　周嘉洛昨日出席商場活動，這次亦是他奪得無線台慶頒獎禮「最佳男配角」獎後第一個賺外快的工作。談到無線因有人嘔吐加強消毒廠房，嘉洛表示不太擔心，皆因公司已安排徹底消毒，大家的衛生意識已因疫情愈見嚴重而提升不少，劇組人員有戴口罩開工，演員就算不能戴罩都不會手多多周圍摸，不想誤傳病菌病毒連累身邊人！

  問到要否頻撲搶購口罩？嘉洛忙於開工，亦不知到何處搶購，現在只好盡量限制家人外出，自己除了返工外，所有約會也取消，口罩「慳得一個得一個」。

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