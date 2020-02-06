﻿返蘇州見病重婆婆兼奔喪 朱晨麗唔做自私鬼會自我隔離

近日武漢肺炎疫情持續，內地確診人數不斷上升，本周二，本港更出現首宗武漢肺炎死亡個案。正當響起健康警鐘人人自危時，原來朱晨麗曾秘密返蘇州鄉下過年，凝聚親情同時，爭取時間見最愛的婆婆最後一面，之後回港近日又再度回蘇州奔喪！雖然犯險，但她親情大過天，一於冇有怕，不過她強調回港後必定會自我隔離。



採訪：方騫平 攝影：李權威 服裝：Magazzin Group 化妝：Soie IP



髮型：Franco Chung @Leonardo 3 Hair corner 場地：la bo la @ Lee Tung Avenue



日前朱晨麗於社交網上載了一對手的黑白相片，留言：「天使來把您接走了，我會嘗試習慣嘗試堅強……下輩子我們還做一家人！！！相信在天堂，我們會再遇見，等我！」對婆婆的離世，一字一淚！孝順女朱朱喺新春期間去咗蘇州送婆婆最後一程，未有憾。



留家自我隔離



今時今日作為大台姐仔，身驕肉貴的朱朱，為咗親人，堅持北上冒險，沒有顧慮自身安全問題！她回覆本報記者說：「多謝關心，大家唔使擔心我，因為我整個新年都留喺蘇州過，我冇出過街，要防護自己，亦保衞他人，仲可以藉此機會多啲陪吓屋企人，因為陪伴，係世上最昂貴嘅禮物！祝福大家新年快樂，幸福安康！」朱朱於疫情大爆發前已回港，但近日再度回鄉奔喪，但她表示為人為己，回港後必留在家中自我隔離。



為外婆剪腳甲



年年長途跋涉回鄉過年的朱朱，其實喺過年前經已許下新年願望，望當時還未過身的婆婆早日康復，她有感而發說：「新年願望好簡單，希望婆婆精精神神，無論我幾忙都好，都希望抽到時間去探佢。本身媽咪成日來港陪我，爸爸間中會嚟，今年我叫佢哋唔使嚟，陪住婆婆先，因為婆婆先至係需要照顧嘅人。之前得兩日時間，我都返咗去一次，希望見多啲婆婆。老人家生命倒數中，作為後輩要珍惜每次見面時光，我由婆婆帶大，同佢比較close。」



難得回鄉，朱朱為親近婆婆多啲為她剪腳甲，「可能機能問題令到佢嘅指甲既厚又硬，但又好脆弱，我都未同媽媽剪過指甲，但今次彎身幫婆婆剪腳甲，搞到條腰痛到伸唔直，但唔緊要，我好珍惜呢啲時光。」她又自爆未帶過緋聞男友何廣沛見老人家：「我比較傳統，覺得要去到結婚先會帶返屋企，我同佢係好熟，再次合作拍《大醬園》溝通係昇華咗嘅，不過，同佢嘅關係介乎喺『友諠以上，戀人未滿』，欠缺咗撻一聲，（咁要點先撻得着？）呢啲由男仔諗，女仔要被動啲，（佢爭乜？）哈！爭timing啩。」



要做朱晨麗第一



隨住劇集《多功能老婆》中演「十三點」闊太思蕾演技受讚賞，監製陳寶華更睇好朱朱必定上位兼爆紅，仲係視后佘詩曼接班人，對此，朱朱開心說：「初入行時，啲人問我想唔想做嘉玲姐（劉嘉玲）第二？唔知點解我咁答：『我未必可以做到嘉玲姐第二，但我可以做朱晨麗第一！』所以呢句說話一路keep住喺心裏面，希望自己都好似佢哋成功之餘，都成為一個icon、榜樣，多啲人以我為榮。」