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澤尻藏毒判監1.5年獲緩刑

2020-02-07 列印
■澤尻英龍華在庭上被法官訓斥。資料圖片
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　　澤尻英龍華去年11月因藏毒被捕後，承認長期吸毒，上月底上庭受審認罪，透露自19歲起已吸毒！澤尻昨日再到東京地方法院聽取判決，最終因罪成判監1年半，但獲緩刑3年，暫免踎監。法官在庭上斥責澤尻為很多人帶來麻煩，她不理毒品對社會的壞影響，需要遣責及承擔刑事責任！澤尻全程不發言，並大力點頭。她離開法庭後，乘車返回醫院繼續戒療。

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