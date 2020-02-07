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滕麗名肋骨插肺初瘉拍牀戲

2020-02-07 列印
■在日本意外跌斷肋骨的滕麗名，昨日復工拍劇。
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　　滕麗名去年12月底到日本期間，手拿滑板跣腳碌落樓梯跌斷5條肋骨入院，昨日復工拍攝《愛．回家之開心速遞》，她透露當時肋骨插傷肺部內出血，肺部被壓致萎縮，講兩個字已經喘氣！

　　滕滕稱現時情況已好轉很多，因肺功能減弱要練習「吹波仔」復健，目前行路沒問題，但瞓低、起身及轉身仍然會很痛！禁忌是大笑，醫生更為她準備嗎啡止痛藥，因要和周嘉洛拍牀戲，她在前晚已服下止痛藥了！

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