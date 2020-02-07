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楊玉梅被搶購廁紙潮嚇親

2020-02-07 列印
■（右起）楊玉梅、吳香倫和陳榮峻齊派發口罩。
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　　楊玉梅、陳榮峻與太太吳香倫等，昨日在葵涌派發口罩防疫。楊玉梅透露，原定的內地影視工作因疫情取消，「現時無得出外，好得閒又好悶。今次出街都未同家人講，免媽咪擔心。」楊玉梅亦聽聞很多人搶購水及廁紙巾，「我聽到都嚇親，屋企本嚟都唔夠紙巾，都打算陣間睇吓有冇得買。」她認為大家應齊心對抗病魔，又認為是有人製造恐慌，搞到精神緊張同神經衰弱，笑言日後或要搶住去睇心理醫生！

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