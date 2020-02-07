行外父政策 陪張父揀車 袁偉豪張寶兒 買貓同居試婚

現年38歲的袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖兩年多，愛得甜蜜的兩人不時傳婚訊，可惜一直只聞樓梯響。去年5月，Ben認同女友傾過結婚，當時仲話若搞婚禮都要1年後，亦不諱言袁媽媽都恨「飲新抱茶」；後來他更傳獲高人指點，再加上受去年11月做老襯的陳山聰感染，終於決定今年迎娶Bowie！踏入鼠年第一步，一對準新人便率先同居試婚，上周兩人拍住拖到銅鑼灣揀家品，又物色「心頭貓」，莫非想共同撫養貓仔先，當作做爹哋媽咪的入門訓練？最後，這位「未來好女婿」仲陪張爸爸睇車，實行行外父政策！採訪：梁志明



袁偉豪與張寶兒於2017年因合拍旅遊節目《打工捱世界Ⅱ》而撻着，二人拍拖兩年多以來頻頻傳出婚訊，至去年9月再被爆決定今年拉埋天窗！上周三（29日）晚上約7點，兩人到百德新街的家品專門店Francfranc添置家居用品，見兩人對一張折後只售686蚊的大地氈相當感興趣，Ben仲又揭又摸，女友就喺側邊畀意見，不過唔知女人仔係咪要格吓價先呢？Bowie拎住手機影一影個花款同價錢，然後兩個再商討一輪，最終搞咗20分鐘都係冇買到。接着，Ben覆咗個Message後，兩人便走到附近的寵物店，甫進店內，他們即隔住玻璃撩貓咪玩，冇耐Ben就手指指問職員價錢，結果謹慎購物的他望多一陣，卒之都去咗另一間店再物色「心頭貓」。



引入新貓



今次見Bowie對住個籠上下左右係咁目及，好似有心水，男友仔都好識做，即刻叫職員：「開籠，Please~」對方幫二人雙手噴過消毒酒精後，立馬拎隻體形特大嘅緬因貓給Ben抱，而Bowie就係咁捽貓咪塊面，愛不釋手 ，之後仲「挨」男友畀佢抱吓，不過做開「狗奴才」的她似乎唔多識抱貓，搞到隻「巨貓」啲手手腳腳一路沉落去，好似好辛苦咁，場面搞笑！然而，Ben於去年11月才養了一隻緬因貓Marky，短短兩個多月再添新成員，睇嚟是因為家中多個女主人，擔心「主子」呷醋，所以物色多個伴畀Marky，順道讓Bowie練習一下照顧小生命，為未來做媽咪作準備！不過最後兩人都無拎貓返歸。



融入張家



離開寵物店後，兩人便會合Bowie的父母和細佬，到信和廣場的Jaguar & Land Rover車行，見三個男人圍住一部價值80多萬的SUV型號Evoque研究，Ben仲一直傍實「未來外父」又Check車籠又畀意見，「未來舅仔」都喺隔離密密斟，關係非常Close，看來他已經融晒入張家之中，走的時候張爸爸都笑晒口，應該都好滿意Ben的協助，最後一行五人又行番去寵物店睇貓，估唔到揀貓都要問准老人家意見，果然係一個「好女婿」！