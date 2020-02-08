﻿戴口罩中環買手袋 大肚應采兒瘦蜢蜢超敏捷

陳小春於去年12月宣佈36歲太太應采兒再度懷孕，雖然未有透露BB性別，但一家三口都好開心，日前烈女應采兒佗住4個多月BB，獨自殺出中環買手袋，她不單止手腳纖幼，仲健步如飛，在人群中左穿右插，非常好身手！好在近日社區爆發武漢肺炎，她都識得戴番個口罩，保護自己同BB！



應采兒於2010年下嫁陳小春，結婚3年多便誕下兒子Jasper，一直以來，兩公婆都不時向外放風聲恨追多個，卒之去年12月初，小春終於在台灣巡唱宣布太太懷第二胎！以36歲之齡再佗B的采兒，似乎都佗得幾輕鬆，上月底現身除夕派對時，她仍着短裙、踩高踭鞋，身形瘦削得連好姊妹鄭希怡也笑說：「邊似大肚婆！」



采兒確實Keep得好Fit！事隔超過半個月，日前下午4時許，已懷孕4個多月的她獨自現身中環置地廣場，由於近日各地爆發武漢肺炎，外面細菌超級多，她亦提高警覺戴上口罩防疫，非常小心；而當日，穿粉色Oversize衛衣內搭白色短裙的采兒，雖然以鬆身衫遮肚和Pat Pat，但下身露出的一雙白滑美腿，依舊纖幼，面部亦未見浮腫，驟眼看完全不似大肚婆！她於地下的Celine逛了數分鐘後，便上二樓的BALENCIAGA火速掃走一個手袋，離開時，女職員都好貼心地上前幫手開門。



之後搭扶手電梯，采兒單手抽住袋戰利品，再隊個電話落耳仔度聽Message，估計正在Call車走。落到地面後，穿插於人群之中的她繼續忙碌地撳手機，雙眼幾乎冇望過前面，真係睇見都覺得牙煙，好在采兒身手好敏捷，條腰拗一拗，成功避過紅衫師奶！最後，會合埋同樣大肚的助手Tina(梁競徽太太)，二人便登上7人車離開。



採訪：張詠森