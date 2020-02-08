  • 2020年2月8日 星期六
  • 19º
  • 76%
熱門： 口罩武漢肺炎罷工李文亮王維基

日報新聞 > 娛樂

﻿橫濱流星獲獎 虎背恭子送抱

2020-02-08 列印
■恭子向橫濱流星送抱。
■穿露背裝的恭子無懼虎背曝光！
Previous Next

　　日本電影及電視監製協會主辦的Elan d'or大賞，日前公佈得主為橫濱流星、橋本環奈、吉澤亮、清原果耶、神木隆之介和安藤櫻。

　　頒獎禮前日在東京舉行頒獎禮，深田恭子任新人獎頒獎嘉賓，頒獎予《初次戀愛那一天所讀的故事》舊拍檔橫濱流星，無懼露出虎背的她穿上露背裝用力地向流星送抱兼贈花，台下觀眾即送上歡呼！圖：網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd