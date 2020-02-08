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﻿粵劇台前幕後手停口停 Art Basel香港展取消

2020-02-08 列印
■Art Basel吸引眾多藝術愛好者及展商來港。資料圖片
■衛駿輝積極部署未來的演出。
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　　武漢肺炎疫情陰霾籠罩香港，聚眾活動增添傳播病毒風險，多項文娛活動紛先後延期甚至要取消。巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會是國際著名的藝廊及藝術品市場焦點活動，吸引來自全球的藝術家及藝術愛好者關注和參與，但大會官網昨日宣佈，因應疫情「爆發及擴散風險」，宣佈原定於下月舉行的香港展會取消。同在下月假中環海濱舉行的Art Central展會，亦以「保護所有參與者的健康與安全」宣告取消！

　　另外，粵劇名伶衛駿輝原本擬於今年再度大展拳腳，惟因疫症爆發，康文署演出場地全告關閉，粵劇界即陷入嚴冬，衛駿輝坦言，粵劇界以日薪計，幕前演員失去演出機會，幕後音樂、佈景、服裝等部門影響最嚴重！她希望政府能正視粵劇界「手停口停」苦況，盡快為業界解決燃眉之急！
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