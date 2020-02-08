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﻿澤尻為藏毒罪成道歉 事務所留後路助復出

2020-02-08 列印
■澤尻因藏毒被判1年半，但緩刑3年。
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　　澤尻英龍華前日因藏毒在東京被判入獄1年半，緩刑3年，庭上更遭法官斥責不理毒品對社會帶來壞影響。

　　澤尻前晚透過事務所公開親筆信，她說真誠接受裁判結果及反省，「這次我的自私行為背叛和傷害了很多人，還對社會造成了無法估計的不良影響，對於帶來的麻煩，衷心地表示歉意。我也深知只有道歉並不足夠，會反省所犯下的罪，全力重新做人，是我現在唯一能作出的補償。」

　　事務所方面亦表示，就澤尻初審時自稱無業，並說沒資格再當演員，事務所社長會支持澤尻在藝能界以外的工作發展，若她能獲社會原諒，就會繼續支持她演戲。圖：網上圖片
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