﻿居港印度老友出錢出力 喬寶寶今午佐敦派發 兩萬口罩免費贈長者

喬寶寶強調，今次高調派口罩並非想沽名釣譽，就算係居港嘅少數族裔都想出心做啲事，幫助真正有需要的人，他無奈道：「最不忿有啲藥房抬價炒賣，或者出售黑心口罩，但社會上有唔少基層人士，特別係長者真係好需要口罩，有啲收入好微薄，根本負擔唔到捱貴貨，所以有呢次行動。」
嚴斥黑心抬價炒賣
為真正幫到最有需要的人，喬寶寶今次派口罩會有少少要求，「我哋會優先派發畀65歲以上（人士），派完即止。」原來餐廳老闆早於疫情爆發初期，經已訂購咗三萬個喺內地生產合規格嘅三層口罩，不過，因為要由內地經印度轉折到沙特阿拉伯運來香港，首批兩萬個口罩日前才抵港，其他陸續來港後再派發。他又指，今次善舉，就算有不滿聲音也沒法子，總之他只是出心，只希望不分種族同心抗疫！
呼籲聚餐必備公筷
喬寶寶表示，因為印度人較少出外用餐，所以印度朋友唔太擔心疫情，作為錫克教徒的他更加唔怕，寶寶拍晒心口說：「我哋出名英勇唔怕死，甚至為國家犧牲都冇怨言！除非喺人多密集嘅地方，好似機艙咁就冇得講……最重要係，我要留番啲物資畀醫護等前線有需要嘅人，我哋要保護其他人，所以如果見我冇戴口罩，唔好歧視我！」
另外，喬寶寶又指近期確診個案反映家庭傳播率高，佢呼籲喺呢個時候，屋企人最好忍一忍食碟頭飯，就算要聚餐都一定要用公筷，盡量將病毒傳播機會減到最低！
採訪：方騫平