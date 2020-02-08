﻿居港印度老友出錢出力 喬寶寶今午佐敦派發 兩萬口罩免費贈長者

武漢肺炎肆虐，一罩難求，全城瘋狂搶購，各地貨源供不應求。生於香港的印度人喬寶寶及其一班居港印度人老友，眼見香港處於逆境，適逢在港經營印度餐廳的好兄弟有渠道買到品質及格的三層外科口罩，餐廳老闆決定出錢出力，搵埋寶寶幫手，於今午（周六）十二時至二時在佐敦茂林街16-18號茂林商業大廈地舖咖哩葉（Curry Leaf）印度餐廳外，免費派發兩萬個合規格三層外科口罩予65歲或以上長者，每人1包5個口罩，同心抗疫，好人一生平安！



喬寶寶強調，今次高調派口罩並非想沽名釣譽，就算係居港嘅少數族裔都想出心做啲事，幫助真正有需要的人，他無奈道：「最不忿有啲藥房抬價炒賣，或者出售黑心口罩，但社會上有唔少基層人士，特別係長者真係好需要口罩，有啲收入好微薄，根本負擔唔到捱貴貨，所以有呢次行動。」



嚴斥黑心抬價炒賣



為真正幫到最有需要的人，喬寶寶今次派口罩會有少少要求，「我哋會優先派發畀65歲以上（人士），派完即止。」原來餐廳老闆早於疫情爆發初期，經已訂購咗三萬個喺內地生產合規格嘅三層口罩，不過，因為要由內地經印度轉折到沙特阿拉伯運來香港，首批兩萬個口罩日前才抵港，其他陸續來港後再派發。他又指，今次善舉，就算有不滿聲音也沒法子，總之他只是出心，只希望不分種族同心抗疫！



呼籲聚餐必備公筷



喬寶寶表示，因為印度人較少出外用餐，所以印度朋友唔太擔心疫情，作為錫克教徒的他更加唔怕，寶寶拍晒心口說：「我哋出名英勇唔怕死，甚至為國家犧牲都冇怨言！除非喺人多密集嘅地方，好似機艙咁就冇得講……最重要係，我要留番啲物資畀醫護等前線有需要嘅人，我哋要保護其他人，所以如果見我冇戴口罩，唔好歧視我！」



另外，喬寶寶又指近期確診個案反映家庭傳播率高，佢呼籲喺呢個時候，屋企人最好忍一忍食碟頭飯，就算要聚餐都一定要用公筷，盡量將病毒傳播機會減到最低！



採訪：方騫平