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﻿兒子請纓 照料武肺病人 麥潔文：做醫護預咗有危險

2020-02-08 列印
■麥潔文一家四口樂也融融。
■麥潔文戥兒子陳耀淙開心。
■麥潔文與江華育有一對子女，幼女為陳薔天。
■麥潔文和江華的兒子陳耀淙為內科護士。
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　　武漢肺炎肆虐，麥潔文（Kitman）和江華的兒子陳耀淙（Bryan）為內科（胸肺科/呼吸科）護士，Bryan未有參與「醫管局員工陣線」要求「全面封關」等訴求的罷工行動，並自薦加入「Dirty team」（入隔離病房照顧懷疑或確診病人組別），實踐加入醫護行業幫助病人的初心。

　　麥潔文接受本報記者訪問時笑道：「唔會覺得驕傲，因為做醫護係應該嘅！」她亦不擔心或肉赤，「我戥佢開心，做到自己想做嘅嘢，而且好正面，其實入得醫護呢行都預咗有危險㗎啦，每個人都有一條命，生死由天，唔使咁緊張嘅！」Bryan亦甚注重防疫，早已開始不和父母正面接觸，回家即沖涼兼回房間「自我隔離」，就算同處客廳亦保持距離及分時段用膳！
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