三母女出巡零交流 ﻿曹央雲﻿﻿自討沒趣撩街拍﻿

94年亞姐季軍曹央雲與富商何永安離婚後，一直獨力湊大兩個寶貝女，眨下眼二人都踏入青春期，自然唔多聽媽咪話，所以近年都經常見到曹央雲自己一個外出。直至日前，三母女終於難得「合體」落銅鑼灣行街，惜囡囡各自沉醉於手機世界裏面，結果曹央雲出招撩二人街拍，最終得到大女「假笑」一個，超無癮！採訪：梁志明



武漢肺炎肆虐，曹央雲大女Audrey於農曆新年間，因中甲型流感留院9天，搞到要冒險頻撲醫院，她都直言：「真係明知山有虎偏向虎山行，只有媽媽先會咁做。」確實，曹央雲真係好錫囡囡，就算被兩位千金Audrey和Promise無視，她都甘願承受。話說日前傍晚6點，曹央雲挽住個過萬蚊的Hermès，帶埋兩個女兒到利園二期Shopping，三母女難得一齊出街，她本身都笑晒口好開心，無奈正值反叛期的囡囡卻唔多騷媽咪，先是年約16歲的大女Audrey企到九丈遠，一邊行一邊低頭撳手機，10歲幼女Promise則塞住雙耳聽歌，大家全程企到離行離列，零交流。



大女假笑應酬媽咪



最終曹央雲諗到計撩阿女，她一個轉身停低幫二人影靚相，豈料Promise即刻快步彈開，完全唔畀面！本來Audrey都唔多理，繼續向前行，但見媽咪三催四請、追住自己，結果她都好識做，企定定望住鏡頭勉強一笑；滿足咗媽媽鋪影相癮後，囡囡又秒速打回原形，繼續木口木面玩手機，Promise亦都跟番隊形，夾喺中間跟住媽咪行，搞到曹央雲歪晒嘴咁，好無癮！



隨後，三母女去Burberry睇衫，曹央雲即刻捉住店員打牙骹，仲傾到笑晒口、搭晒膊頭咁，鏡頭一轉，兩個寶貝女呢？原來又坐埋一二邊做低頭族，最後她買咗一條披肩就走人。至行到去老三陽，兩個囡囡終於「回到」現實世界，同媽咪揀吓零食、買吓茶葉蛋，惜開心嘅時間過得好快，曹央雲畀完錢又做番孤獨精！



