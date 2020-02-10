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《黃金有罪》又有高潮　張兆輝累姚子羚撞車吐血

2020-02-10 列印
■張兆輝抱着捱撞重傷的姚子羚。
■張兆輝棍打黃智賢，棍棍有力！
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　　張兆輝、蕭正楠、姚子羚及洪永城主演的無線劇集《黃金有罪》高潮迭起。張兆輝早前與黃智賢（Ben）拍攝一場打鬥戲，劇情講述二人在股價急瀉後，張兆輝將旗下的蝕本生意斬纜，令Ben損失慘重，因而懷恨在心欲向張兆輝報復，反被張兆輝毒打！拍攝期間，二人相當入戲，張兆輝表現兇狼兼棍棍有力，毫不留情，連道具木棍也打斷起開！演技表露無遺。

　　《黃》劇本周迎來結局篇，當中不乏血腥場面，包括張兆輝欲搶回掌握在姚子羚手上的證據時，令她於混亂間被車撞倒，血流披面兼吐血，勢令觀眾愈睇愈肉緊！

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