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劉丹感冒休養四日後復工

2020-02-10 列印
■因感冒請假的劉丹，昨日復工拍劇。
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　　劉丹早前因病向無線請假，昨日復工拍攝《愛．回家之開心速遞》，他表示只是普通感冒，但因為現時武漢肺炎疫情嚴重，為免嚇怕其他人，加上有咳有發燒，故請了4日假在家休息。

　　劉丹說：「醫生說是普通感冒，事前都覺得自己的病徵有別於武漢肺炎，但看完醫生都安心點，在家都有戴口罩和孫女隔離！」他又笑指全家人都不讓他接近孫女，兒子劉愷威現身在香港，預計4月才回內地工作，丹爺指兒子辛苦了很久，現在可以趁機休息也好。

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