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東京開騷唱SMAP歌 木村拓哉搞喊Fans

2020-02-10 列印
■木村為Fans獻唱多首金曲。
■木村獲多位星級Fans送花打氣！
■場外豎立巨型木村宣傳照。
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　　木村拓哉自所屬的組合SMAP解散後，未再上舞台唱歌，他前天在東京代代木體育館舉行首個個人演唱會，全場12500個座位爆滿，亦吸引很多圈中人捧場。木村亦有獻唱SMAP的名曲，令不少Fans大為感動！場外亦設置大型木村宣傳照讓Fans拍照留念，由於新冠肺炎在日本有數十宗確診個案，入場觀眾大部份都戴上口罩。

　　木村甫出場就獻唱新曲《New Start》，其後則唱出主演經典劇集的主題曲，包括《悠長假期》主題曲《La La La Love Song》及《愛情白皮書》的《True Love》，而最令fans驚喜的，是他唱出了SMAP的經典作《SHAKE》及《夜空的那一方》，令不少Fans感動落淚！圖：網上圖片

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