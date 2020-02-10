黎姿則在社交網分享親子樂，貼出教導三位女兒搓湯圓的照片，她留言說：「吃起來確是溢滿了甜蜜和快樂呢！」圖：網上圖片
元宵甜蜜慶祝結婚19年 Chilam又搞到靚靚面紅
黎姿則在社交網分享親子樂，貼出教導三位女兒搓湯圓的照片，她留言說：「吃起來確是溢滿了甜蜜和快樂呢！」圖：網上圖片
最多人中招個案 家族19人打邊爐 11人齊染疫
本港發生嚴重的新型冠狀病毒肺炎家族傳染個案，一名二十四歲男患者與十八親屬聚會，他們在觀塘一個活動處所打邊爐和燒烤，衞生防護中心證實當中九人確診，全為首患者的家庭成員及親人，另外尚有兩人出現病徵。中心指出，難以確定病毒是否透過打邊爐產生的氣霧傳播，目前難以隔離或追蹤所有懷疑個案及密切接觸者，擔心病毒風土病化，呼籲市民避免參與人多聚集的活動。 本港新增十宗確診新冠肺炎個案，累計三十六宗，其中一人情況嚴重，三人危殆。新增患者包括一名二十四歲男子，他住在灣仔駱克道鴻福大廈，上月三十日起發燒及咳嗽，多次往私家醫生求診，因持續發燒，前日（八日）到律敦治醫院求醫，昨早確診。其九十...
2020-02-10
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火神山醫院開通微博 網民祝早日關門大吉
神山醫院的官方微博帳號已於上周六開通，以發佈醫院相關消息。不過，網民湧入微博即紛紛搶發「希望它早日閉門大吉」，而官方亦幽默回應：「存在就是為了閉院！」 據火神山醫院官方微博的發文紀錄指，於周六（二月八日）晚上，火神山醫院於官方微博接連發文表示，醫院已開通微博，及該院再接受新冠肺炎確診患者，目前已收治數百個確診患者等相關信息。然而，在其留言區的網民都是說不相關的事，例如為醫院送上一個「另類的祝福」：「祝你閉門大吉！」 由微博留言可見，網民紛紛爭相為醫院送上「另類的祝福」，由「祝你早日閉院！」而火神山醫院官方微博則幽默回應：「存在就是為了閉院！」有網民亦關心雷神山醫院的情況，於...
2020-02-10
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63傷26死 軍人行兇被擊斃 泰國商場槍擊案鮮血落幕
泰國東北部呵叻市軍人血洗商場及挾持人質事件擾攘了十七小時，即使動用「親情牌」最終都鮮血結束。軍方突擊隊周日凌晨時份擊斃三十二歲軍人賈克拉潘思（Jakrapanth Thomma），一名突擊隊員中彈身亡。根據官方公佈的最新數字，事件中最少有二十六人喪生，六十三受傷，九人傷勢嚴重需要動手術。據中國駐當地大使引述當地警方指，事件沒有涉及中國人。 據泰媒報道指，賈克拉潘思·托馬據悉是中士。他當日是先於軍事基地內向他的指揮官和另外兩個人開槍，然後帶同槍和彈藥至Terminal 21購物中心，沿途都有向平民開槍，更於Terminal 21挾持人質與警方對峙十七小時。 報道指較早前，軍方...
2020-02-10
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滌濤山洋房清幽淡雅
大埔滌濤山被翠綠山林環抱，與白鷺湖互動中心為鄰，可享清幽怡人起居環境。是次走訪該屋苑洋房放盤，面積2216方呎，三房雙套設計，屋主曾斥資約1500萬豪裝大屋，屋外緊接逾2300方呎花園，最適合一家共聚...
2020-02-08
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疫情未降溫 或礙中國經濟增長 港股料隨外圍波動
環球股市繼續受疫情消息牽動，投資者擔心疫情持續，或拖慢中國經濟增長，繼而影響其他經濟體表現，美股上周五顯著回吐。證券界估計，港股或會跟隨外圍調整。 港股上周顯著反彈，累升1091點，相當於4.2%升幅...
2020-02-10
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蘇B抗疫 隔離新刀
新冠肺炎疫情嚴竣，遠在英國的曼聯亦小心應對防備。該隊禁止上周從中超上海申花來投的前鋒恩哈路隨隊前往西班牙集訓，避免當局隨時因應疫情蔓延而修改入境政策，而令此子無法再進入英國境內，所以要他留在曼徹斯特自行操練。 曼聯在上周五轉會市場關閉前從上海申花借入尼日利亞射手恩哈路，這名曾效力屈福特的三十歲前鋒上周日由中國抵達曼徹斯特，而球會於西班牙馬貝拉的冬季訓練營在剛周六開始，本周中就完結，如果恩哈路出行，屆時回程仍未過十四天，恐怕英國當局會修改入境政策對過去十四天來自中國的所有人員有更嚴格限制，所以安排他留在曼徹斯特進行個人訓練。 防由西返英被拒入境 紅魔在官網透露這是萬全...
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Insta360 ONE R 模組化Action Cam
當GoPro玩模組化配件，Insta360走得更前，頭炮ONE R直接將運動相機模組化，機身由主機、鏡頭及電池組合而成，簡單將鏡頭反轉即可看熒幕自拍，要是換個鏡頭模組，又可從4K廣角跳入360全景世界...
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Full Gear同老公去超市掃物資 拉姑怕中招 口罩打孖戴
新冠肺炎殺到埋身，當全城鬧「口罩荒」之際，身為高危一族的狄波拉（拉姑）和老公鬍鬚Kong就好好彩，屋企仍有存貨，估計仲要係「口罩富有族」O添！事關，拉姑日前到中環city'super補貨時，...
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鏞融芯語——靜待雨後陽光
農曆新年本應喜氣洋洋，但新型冠狀病毒疫情蔓延，全城憂心忡忡。市民大多留在家中，避免社交活動，飲食業首當其衝。本來農曆新年是飲食界旺季，誰知殺出一個病毒來，把以往團年飯、開年飯訂位不絕的情況完全扭轉，令食客大減元氣大傷。 最近很多人都拿今次新型肺炎疫情與○三年沙士比較，當年我不在鏞記工作，每天往返司徒拔道港安醫院上班，印象中氣氛正常；父親則說沙士一疫仍歷歷在目。兩年多前父親在「沙士15年」訪問中，憶述當年鏞記的營運經理每日上班第一時間為前線員工量體溫，叮囑各人加強衛生意識；亦加強清潔消毒，以1︰99漂白水抹枱、椅，及延長高溫熱水消毒食具時間等，確保安全使用。惟去到沙士第二波...
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伊時論事——生命中何事為重
在家靠父母，出門靠朋友，這是中國人的老話。我們在家中，無論任何大小事情，總有父母可倚賴，不過長大了後，出門的機會愈來愈多，人在海外時如遇困難，父母便不一定能夠即時協助。這時候，朋友擔當重要角色。 最近出席紐西蘭的馬匹拍賣會，雖然之前已曾到訪當地，也在不少牧場學習過，卻始終對於這拍賣會的運作有些陌生。幸好得到友人Danny Rolston及Andrew Birch的幫助，總算完成工作。當然不是說有朋友協助，問題都可輕鬆解決，但至少不是孤身作戰。 近日內地及香港發生太多令人難過的事，也深深明白世事無常，但願每人均身體健康，早日可以把口罩除去。由於工作或其他原因，我們很多時候都會...
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