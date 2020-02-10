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﻿元宵甜蜜慶祝結婚19年 Chilam又搞到靚靚面紅

2020-02-10 列印
■黎姿教導愛女搓湯圓。
■Chilam身邊的靚靚面紅紅！
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　　圈中模範夫妻張智霖（Chilam）與太太袁詠儀（靚靚），前日元宵節正是他們踏入結婚第19年，兩人在社交網站上載恩愛合照，Chilam留言說：「19周年，跟我合照還會臉紅的人。」靚靚則甜蜜回應：「不只臉紅，還心跳加速、手心冒汗，19周年，辛苦你了。」兩夫妻頭貼頭，但最搶鏡的仍是「面都紅晒」嘅靚靚！

　　黎姿則在社交網分享親子樂，貼出教導三位女兒搓湯圓的照片，她留言說：「吃起來確是溢滿了甜蜜和快樂呢！」圖：網上圖片
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