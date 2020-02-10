﻿Full Gear同老公去超市掃物資 拉姑怕中招 口罩打孖戴

新冠肺炎殺到埋身，當全城鬧「口罩荒」之際，身為高危一族的狄波拉（拉姑）和老公鬍鬚Kong就好好彩，屋企仍有存貨，估計仲要係「口罩富有族」O添！事關，拉姑日前到中環city'super補貨時，不單止戴晒外科口罩，更打孖上兼架上墨鏡護目，雙重保護好似好安全！不過，根據專業人士所講，戴多層口罩會有反效果㗎，大家千祈唔好學呀！



新冠肺炎疫情持續擴散，本港確診個案至今已累積超過20宗，惟政府仍然堅拒「全面封關」，市民只好搶購口罩自保，無奈市面一「罩」難求，令全城陷入恐慌！日前，政府亦呼籲大家盡量減少外出，以節省口罩用量及避免感染病菌，加上物資短缺的謠言不斷傳出，市民再次掀起另一場糧食、廁紙、防疫用品等搶購潮！日前下午4時許，本報記者發現狄波拉（拉姑）與老公鬍鬚Kong，帶埋工人姐姐到中環IFC的city'super入貨，其間掃了一些麵包、汽水、牛油果等，數量尚算正常。



緊張大師



現場所見，3人都「蒙晒面」做足防疫措施，估計他們都冇乜「缺罩」煩惱，事關仔細一看，原來拉姑好「奢侈」地口罩打孖戴，看來她也非常擔心會「中招」！但又難怪拉姑咁緊張嘅，已年屆68的她確實屬於高危一族，萬一Touch Wood唔小心惹到「武肺」，真係可大可小。不過，不得不提醒各位家庭觀眾切勿模仿，皆因拉姑的「孖罩法」絕對是一個錯誤示範！根據國家衞健委專家組成員蔣榮猛指出，戴多層口罩會影響氣密性，容易漏氣，同時令呼吸受阻，佩戴者大力吸氣會更易受感染，可謂弄巧反拙！



學戴口罩



又不知家中年輕一輩是否各有各忙，完全冇人教兩老戴口罩呢？與此同時，拉姑連口罩也沒有向下拉開好好包實下巴。結果，記者見狀都忍唔住上前跟她傾兩句，問到是否買餸親自下廚？她說：「唔係，諗住嚟入少少貨啫。」那麼出動兩個口罩，是否好擔心疫情？拉姑說：「唔係，因為成日講嘢（口罩）會郁！」隨即經常要闖蕩街頭的記者教她正確的戴罩方法，拉姑才恍然大悟：「喔~我真係唔識戴呀！」語畢拉姑感激地即叫老公派利是給記者，離開商場時，沿途更有保安特意上前向兩夫婦拜年，他們都來者不拒，利是人人有份永不落空。



採訪：張詠森