  • 2020年2月10日 星期一
  • 18º
  • 76%
熱門： 打邊爐肺炎口罩世界夢號檢疫中心

日報新聞 > 娛樂

﻿戴罩謬誤

2020-02-10 列印
蔣麗芸
李佳芯
江嘉敏
Previous Next

　　立法會議員蔣麗芸早前於社交網轉發短片，教大家以「蒸氣消毒法」翻用口罩，其後，李佳芯也提議在紙口罩裏面加個布口罩自保，結果引來大批網民怒插教壞人！最慘的是，撲唔到貨的江嘉敏逼住重用口罩，認真唔衛生，幸後來獲拍檔陳曉華救濟！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd