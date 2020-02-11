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被揭偷食繼續拍劇　東出片場變孤獨精

2020-02-11 列印
■東出被拍到獨來獨往的相片。
■東出偷食唐田英里佳的姦情曝光後，兩人同告身敗名裂。
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　　東出昌大上月被爆婚外情，三年前背妻搭上當時仍未成年的唐田英里佳，多年營造的好男人形象一鋪清袋。

　　東出的醜聞被指連累新劇《刑事與檢事》收視下跌，但電視台並沒腰斬，他與桐谷健太等演員繼續拍攝，當地雜誌《週刊女性》就拍到，東出在拍攝現場被孤立，期間只是獨自出入，更被拍到獨自呆站在垃圾旁！甚至在他生日正日開工，現場亦沒有人為他慶祝。東出有份演出的《信用欺詐師JP》電影版續集，將於5月上映，有指電影公司怕被他的醜聞影響票房，曾向東出及其所屬事務所提議，由東出召開記招親自向外界道歉卻遭拒絕。圖：網上圖片

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