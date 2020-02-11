金宇彬昨日終與AM娛樂簽約，AM娛樂方面稱會全力支持金宇彬繼續在影視方面發展，有指他現在和女友有同門之便，看來似「好事近」。金宇彬和申敏兒於2015年拍攝廣告結緣，之後發展成情侶，拍拖5年感情穩定。金宇彬抗癌期間，申敏兒不離不棄陪伴進出醫院，很多Fans亦期待他們早日拉埋天窗！圖：資料圖片
簽約與申敏兒做同門 金宇彬被指「好事近」
金宇彬昨日終與AM娛樂簽約，AM娛樂方面稱會全力支持金宇彬繼續在影視方面發展，有指他現在和女友有同門之便，看來似「好事近」。金宇彬和申敏兒於2015年拍攝廣告結緣，之後發展成情侶，拍拖5年感情穩定。金宇彬抗癌期間，申敏兒不離不棄陪伴進出醫院，很多Fans亦期待他們早日拉埋天窗！圖：資料圖片
二千人滯湖北 淒涼呼救 港人困危城 藥盡罩絕
湖北省新冠肺炎疫情嚴峻，昨天再多九十一人死亡，創單日新高，省內多處城鄉封閉，約二千名香港人滯留，不能動身回港，其中有長期病患者心急如焚，因隨身藥物已服完，被迫停藥，向港府呼救；亦有滯留在鄉村的港人極為...
2020-02-11
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強調應全力抗疫 勿轉移視線 中國軍機頻擾陸委會嚴正抗議
根據台灣國防部官方社交媒體facebook「國防部發言人」分別於周一和周日發文指，中國的空軍派出多型戰機繞台執行遠航訓練。據了解是二十四小時內第二次。而台灣的陸委會表示嚴正抗議，強調當前肺炎蔓延，中方應着力防疫，勿藉以民族情緒轉移焦點；而中國未就事件回應。 據「國防部發言人」周一的發文表示，中國轟6等型機於周一上午十時許，經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，再次執行遠海長航訓練。期間，為戒護中國的轟6機之兵力，曾短暫踰越海峽中線。經台灣空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，中國空軍的飛機隨即飛返海峽中線以西空域。 「國防部發言人」周日的發文中指，周日上午十...
2020-02-11
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泰兵槍擊屠殺案 死者身份陸續曝光
泰國警方繼續調查在東北部呵叻市大型商場內發生的槍擊屠殺案，舉國為死難者致哀。部份死者的身份曝光，也有死者家屬接受傳媒訪問，傷心欲絕。而對生還者來說，這段可怕經歷和一幕幕血腥畫面，恐怕會纏擾他們一生。周日入夜後，超過一千人在市中心廣場聚集，參加由佛教僧人主持的燭光會，一同誦經及祈求死者安息。 其中一名死者是只有十三歲的中男學生努他屈，事發時正坐電單車回家途中，遇上當時正開軍車前往商場的槍手賈克潘。賈克潘沿途向路人開火。其中一枚子彈擊中努他屈，把他擊斃。他的父親說：「他是我的獨子，我們不想這樣失去他。太突然了。我希望繼續照顧他，看着他長大，但現在沒有機會了。」受訪女子絲里拉說，...
2020-02-11
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連逾500呎天台 東山臺18號開闊大廳簡約雅致
位於跑馬地的東山臺，位置自成一隅，私隱度高。今次為大家推介位於東山臺18號的放盤，實用面積1437方呎，3房1套房設計，最大賣點是連逾500方呎天台，對正快活谷馬場，並可遠眺港島繁華景致，市場罕有。 ...
2020-02-11
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疫情未轉向 全球經濟添憂 美股反覆 杜指倒升101點
中國新冠肺炎疫情持續擴大，在外國確診個案亦增加，投資者憂慮疫情影響全球經濟增長，美股上周五下挫270點後，昨晚早段跌逾百點回穩，曾升95點，報29198點；納指曾升46點，報9566點；標普500指數...
2020-02-11
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亞冠盃開戰 東京強援移「山」
FC東京新援艾達頓杜斯山度士在亞冠附加賽取得加盟以來第一球，領軍殺入分組賽。這位巴西外援豪言要在今晚再接再厲，率隊作客擊敗狀態存疑的蔚山現代，在F組旗開得勝，客勝去馬！ （香港時間今晚6:30開賽） 森巴前鋒艾達頓杜斯山度士今季由磐田山葉轉投FC東京，上月尾亞冠附首次為新東家上陣即攻入一球，領軍主場2:0擊敗菲律賓的塞列斯取得分組賽資格。 揚言再下一城 這位廿九歲射手首戰馬上有建樹，揚言要在今仗再下一城︰「我很開心可以助球隊取得勝利，不過自己的表現可以更好，希望今仗可以再在球迷面前展示實力。」 日聯和韓職都未開鑼，FC東京已在亞冠附熱身，相反現代上一場正式賽事已經遠...
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哈薩克蘋果城 尋地道美食
阿拉木圖（Almaty）是哈薩克（Kazakhstan）的前首都，在哈薩克語解作「盛產蘋果的地方」，足證當地土地肥沃，物產豐富。市內更有個百年市集Zelyoniy Bazaar，是地道特產及美食的展銷...
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華堅 雲妮大熱奪帝后 《上流寄生族》掃最佳電影四大獎
第92屆奧斯卡頒獎禮昨在洛杉磯舉行，演員獎方面絕對是金球獎的翻版，「小丑」華堅馮力士和雲妮絲維嘉首封金像帝后。由奉俊昊執導的南韓電影《上流寄生族》囊括最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本及最佳國際電影四大...
2020-02-11
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社論——口罩炒到癲 港府豈可不管
本報社論昨天引述經民聯立法會議員林健鋒，他斥有不良商家發災難財，將一盒口罩抬價至過千元，並敦促港府實施管制措施。昨天新民黨議員葉劉淑儀響應這個提議，促請政府緊急立法，管制口罩等防疫物品的價格，不准抬價和囤積。但港府昨晚回應說，指沒有計劃透過立法硬性規管口罩的供應和價格。觀乎口罩炒價高企，市民無法負擔，怨聲載道，當局不能鐵板一塊，必須審時度勢，不要排除暫時緊急管制的需要。 政府發言人表示，正本清源，是解決口罩供應緊絀的問題，政府一直多管齊下，透過不同途徑在全球採購。換言之，港府希望透過增加口罩的供應，滿足市民需求，令價格回落。但連特首早前亦公開承認，搜購口罩不成功，全球各地亦...
2020-02-11
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馬場浮世繪——馬會電話投注部員工家人確診
新型冠狀病毒在港爆發，有馬會員工的家人已證實確診，馬會昨午隨即公布應變措施，以防疫情進一步波及馬會職員。 馬會是於剛周日下午接獲一位在沙田通訊及科技中心電話投注部三樓工作的職員通知，表示她的家人不幸確診新型冠狀病毒，正在醫院接受治療。該女職員已按衞生署的指示入住政府其中一個隔離營，目前並無感染徵狀。 馬會表示收到消息後，已立即在電話投注部及其他有關地方，包括洗手間、升降機、飯堂等消毒。而根據值勤紀錄，該女職員工在過去兩周曾上班四次，最後一次是於二月五日，馬會正根據過去十四天的資料，聯絡曾坐在附近的其他職員，而為其他員工着想，並已決定在未來兩星期都毋須有關職員上班，同時建議他...
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