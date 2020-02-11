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簽約與申敏兒做同門　金宇彬被指「好事近」

2020-02-11 列印
■金宇彬去年底舉行Fans見面會。
■金宇彬和申敏兒已成同門藝人。
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　　韓星金宇彬在2017年確診患鼻咽癌，停工兩年治療後去年底復出幕前，先後出席頒獎禮及舉行Fans見面會。金宇彬與其所屬的SidusHQ娛樂去年底約滿，早前有傳他將不會續約，並會加盟女友申敏兒所屬的AM娛樂。

　　金宇彬昨日終與AM娛樂簽約，AM娛樂方面稱會全力支持金宇彬繼續在影視方面發展，有指他現在和女友有同門之便，看來似「好事近」。金宇彬和申敏兒於2015年拍攝廣告結緣，之後發展成情侶，拍拖5年感情穩定。金宇彬抗癌期間，申敏兒不離不棄陪伴進出醫院，很多Fans亦期待他們早日拉埋天窗！圖：資料圖片

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