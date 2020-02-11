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余香凝恭喜舊愛陳家樂買半億豪宅

2020-02-11 列印
■余香凝戴上口罩受訪。
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　　現年26歲的余香凝昨日到電台宣傳新歌《無得比》，談到舊愛陳家樂早前斥資5000萬購買豪宅，余香凝聞言笑了笑後說：「恭喜他（分手後他很努力？）大家都努力工作，（還有聯絡嗎？）大家努力工作啦！（你也想買樓嗎？ ）一直都說希望30歲前能買樓，還有幾年可以努力。」余香凝原定3月27日在港舉行首次個人音樂會，惟目前新冠肺炎疫情嚴峻，未知會否影響開騷，她說：「實在有點忐忑，但最緊要還是大家身體健康，我會繼續做好本份，練歌和減肥！」

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