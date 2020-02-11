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﻿女超英決戰紅氈 「黑寡婦」史嘉莉閃贏神奇女俠

2020-02-11 列印
史嘉莉祖安遜 ■「黑寡婦」史嘉莉選了一襲閃銀晚裝現身，上身半透視加閃石流蘇設計，再配搭貼身Satin裙襬，既閃亮又性感，令人一望到就立即變醒神！美聯社
姬嘉鐸 ■姬嘉鐸是夜的戰衣十分奇怪，上身玩誘惑黑喱士，下身卻來個仙氣粉紅裙，九唔搭八、騎騎呢呢，神奇女俠的品味果然神奇。美聯社
Florence Pugh ■Florence所穿的藍綠色晚裝顏色搶眼，不過層層疊裙襬實在太「論盡」，完全欠缺美感。美聯社
露妮瑪拉 ■華堅馮力士的未婚妻露妮瑪拉特別鍾情黑色喱士，今次行紅氈依然不例外，但可惜這襲晚裝將她骨感身形表露無遺，略為遜色。美聯社
妮坦莉寶雯 ■妮坦莉選穿黑色鑲空薄紗晚裝，外披的斗篷更繡上王子逸、Greta Gerwig等無被提名的女導演名字，彰顯其力撐女權的一貫宗旨，超有attitude！美聯社
Billy Porter ■這位艾美視帝去年一套黑色踢死兔大傘裙驚動紅地氈，今年他繼續玩易服，金色羽毛上身配印花大傘裙，又閃又大龍鳳，艷壓群芳！ 美聯社
小丑女飛擒小鮮肉 ■瑪歌羅比憑《從前，有個荷里活》入圍最佳女配角，她在紅地氈巧遇23歲添麥菲查洛美即飛擒大咬，出手摸對方的臉，令添麥菲相當尷尬！美聯社
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        每年奧斯卡頒獎禮都是一眾女星鬥靚爭風頭的重要戰場，今年更有不少「女超英」人物聚頭，戰況更形激烈！尤其是「黑寡婦」史嘉莉祖安遜，與「神奇女俠」姬嘉鐸狹路相逢，Marvel悍將對決DC一姐，再加上「Marvel隊長」貝兒娜森及「小丑女」瑪歌羅比谷胸上陣，戰況相當激烈。
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