﻿松隆子獻唱《魔雪2》主題曲 畢佬贏男配獎自度謝詞

型男畢彼特在昨日的第92屆奧斯卡頒獎禮中，大熱奪最佳男配角，這是他首度以演員身份奪小金人！而最佳女配角獎則由《婚姻故事》的羅娜甸毫無懸念獲得。



頒獎禮率先頒發最佳男配角，結果由大熱的畢彼特憑《從前，有個荷里活》勝出，他感謝《從》片導演塔倫天奴和拍檔里安納度狄卡比奧，畢佬在致詞時拿美國總統特朗普的彈劾案開玩笑，表示︰「他們告訴我只有45秒發言時間，比起美國前國家安全顧問博爾頓上星期的演說多45秒。」畢佬在後台指每次的謝辭都是他自己親自度稿，並無專業人士為他撰稿。今次是畢佬首度以演員身份獲小金人，他於2014年憑監製的《被奪走的12年》奪最佳電影。



女配角則由羅娜甸憑《婚姻故事》奪得，她亦是首度獲得金像獎，她特別感謝一對影星父母Diane Ladd與Bruce Dern。



頒獎禮安排十國有份唱《魔雪奇緣2》主題曲《Into the Unknown》兼為Elsa配音的女歌手一同合唱，包括唱美版的Idina Menzel、日版的松隆子，亦有來自丹麥、德國、拉丁美洲、挪威、波蘭、俄羅斯、西班牙和泰國的歌手。松隆子是第二位演唱的歌手，更站在Idina身旁，佔盡有利位置。



另外大會亦有悼念離世的圈中人，包括已故籃球巨星高比拜仁、老牌男星卻德格拉斯及曾主演荷里活電影《魔都獵人︰骸骨之城》的台灣男星高以翔。而導演史碧奇李穿上紫色西裝，繡有高比波衫24號來悼念一代球星。