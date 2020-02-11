﻿華堅 雲妮大熱奪帝后 《上流寄生族》掃最佳電影四大獎

第92屆奧斯卡頒獎禮昨在洛杉磯舉行，演員獎方面絕對是金球獎的翻版，「小丑」華堅馮力士和雲妮絲維嘉首封金像帝后。由奉俊昊執導的南韓電影《上流寄生族》囊括最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本及最佳國際電影四大獎，成全晚大贏家，亦創紀錄成為首部在奧斯卡奪最佳電影的亞洲電影。



奧斯卡頒獎禮昨日圓滿結束，獲六項提名的韓片《上流寄生族》破紀錄奪得最佳電影、最佳原創劇本、最佳國際電影，導演奉俊昊亦一擊即中膺最佳導演。奉俊昊在致謝時顯得驚喜，他領取最佳導演時更多謝多名對手，包括《愛爾蘭人》的馬田史高西斯、《從前，有個荷里活》昆頓塔倫天奴、《1917：逆戰救兵》的森文迪斯及《JOKER小丑》的Todd Phillips，奉俊昊更向在場的史高西斯致敬，表示自己讀電影時，就是學習對方的電影，估不到有一日會同時爭最佳導演。



日前一份奧斯卡名單疑外泄，雖然大會澄清名單只是由網友投票所得，除四個演員獎全中外，《上流寄生族》亦一如所料攞四獎，可謂「神預測」。



華堅提亡兄眼濕濕



至於影帝影后方面，由之前已橫掃多個頒獎禮的華堅馮力士（另譯：祖昆馮力士）和雲妮絲維嘉，分別憑《JOKER小丑》及《星夢女神︰茱地嘉蘭》贏得，華堅更是第二位演出超英片奪奧斯卡的人，同樣扮過「小丑」的希夫烈格都贏過金像獎男配角。華堅一開始就表示大會讓他為不能發聲的人發聲，最近參與不少關於氣候問題示威的他，昨在台上都提到氣候問題，又提到歧視、男女不平等的現象，甚至提倡素食，本身是全素食者的他更直指︰「我們人工授精一隻牛，當她生產後，我們就搶走原本給予牛仔的奶，甚至牠們憤怒的哭聲都無用。」不過不少網友都對他這番言論感到一頭霧水。最後他提起於1993年濫藥身亡的兄長River Phoenix時，一度哽咽，「當我17歲時，我哥哥寫下這些歌詞，奔向救贖，愛與和平會隨之而來。」雲妮因扮演傳奇女星茱地嘉蘭獲影后，她亦特別向對方致敬。



《Cats》演員扮貓自嘲



在頒獎禮舉行前兩日，「表揚」爛片的金草莓獎公佈提名名單，《Cats》獲最多的九項提名，主演《Cats》的女星Rebel Wilson和名嘴James Corden為視覺效果任頒獎嘉賓，二人以貓打扮上台，更不忘自嘲，指視覺效果在電影中相當重要，因《Cats》的人貓合一視覺效果被外界批評得體無完膚，結果獎項由《1917：逆戰救兵》奪得。



第92屆奧斯卡得獎名單



最佳電影



《上流寄生族》



最佳導演



奉俊昊《上流寄生族》



最佳男主角



華堅馮力士《JOKER小丑》



最佳女主角



雲妮絲維嘉



《星夢女神︰茱地嘉蘭》



最佳男配角



畢彼特《從前，有個荷里活》



最佳女配角



羅娜甸《婚姻故事》



最佳原創劇本



奉俊昊、韓進元



《上流寄生族》



最佳改編劇本



Taika Waititi《陽光兔仔兵》



最佳國際電影



《上流寄生族》（南韓）



最佳混音



《1917：逆戰救兵》



最佳攝影



《1917：逆戰救兵》



最佳視覺效果



《1917：逆戰救兵》



最佳音效剪接



《極速傳奇：福特決戰法拉利》



最佳剪接



《極速傳奇：福特決戰法拉利》



最佳美術設計



《從前，有個荷里活》



最佳服裝設計



《小婦人》



最佳化妝及髮型



《爆炸性醜聞》



最佳原創歌曲



《搖滾太空人》



（I'm Gonna）Love Me Again 艾頓莊



最佳原創音樂



《JOKER小丑》



Hildur Guonadottir



最佳動畫



《反斗奇兵4》



最佳紀錄片



《美國工廠》



最佳紀錄短片



《Learning to Skateboard in a Warzone



（If You're a Girl）》



最佳真人短片



《The Neighbors'Window》



最佳動畫短片



《Hair Love》