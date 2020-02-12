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傳獲奧斯卡邀頒獎　哈里梅根請食檸檬

2020-02-12 列印
■英國哈里王子和太太梅根，放棄皇室官式成員身份哄動一時。
■奉俊昊執導的韓片《上流》橫掃奧斯卡四大獎！
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　　英國雜誌《HELLO!》昨報道，已定居加拿大的哈里和太太梅根，獲邀出席前日在美國洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎禮，並邀請他們任最佳電影頒獎嘉賓，可惜二人婉拒了，消息人士表示︰「他們對獲邀感到榮幸，但最後婉拒了邀請。」哈里和梅根離開英國皇室後，被傳要還款100萬美元，他們將於周四出席在邁亞密舉行的公開活動。

　　另外，獲奧斯卡最佳電影等四大獎的韓片《上流寄生族》，落實拍成長6小時的劇集版，故事內容是電影版的「後傳」，有傳會由「變形俠醫」麥克路化奴擔演主角。但今屆奧斯卡頒獎禮的收視率卻創下歷史新低，約有2360萬人次收看，亦是自1974年開始統計以來最差的一次。

圖：資料圖片

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