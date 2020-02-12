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拖長髮女行街斷正 李龍基認惹妻呷醋

2020-02-12 列印
■李龍基早前與「翻版馮盈盈」出席好友壽宴。
■長髮女繞實李龍基行街，二人關係似不簡單。
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　　李龍基被《東周刊》直擊早前帶長髮女「翻版馮盈盈」出席好友壽宴，之後又帶女方去行街，其間二人更當街蹺手，基哥又送名牌袋給女方，報道指他疑似背內地太太出軌。基哥昨日在電話回應，他輕鬆說只是稍為親熱一點，解釋對方是鬼妹仔性格，二人相識十多年，剛剛從美國來港，所以帶她去行街及食飯，更聲稱如果「有嘢」也不會四處去，純粹是招呼朋友，不要說到包二奶這麼嚴重。基哥並笑謂暫時沒有犯成龍所說「犯了全天下男人的錯」，問到他的婚姻是否出現問題？他表示與太太沒有問題，也坦言太太看到報道後雖然有少少呷醋，但明白藝人好難避免，還叫他以後小心點，不要太張揚。　《東周刊》圖片

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