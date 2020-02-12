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過年前攬女唱歌　森美憂未過新冠潛伏期

2020-02-12 列印
■森美坦言對疫症蔓延感到緊張。
■姚子羚希望疫情盡快過去。
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　　森美、姚子羚等前晚錄影《娛樂大家10點半》，內地病毒專家鍾南山參與的論文指出，新冠病毒在人體的潛伏期可達24日。森美表示，對疫情感到緊張，因該病潛伏期不止14天，他透露在農曆年前，為春茗活動擔任司儀，當晚大家攬頭攬頭，他還攬住姐姐唱歌，親熱畫面不斷在腦海中出現，笑言並非掛住對方，只是擔心自己有事，幸好沒有不舒服。

　　森美透露自己買不到洗手液，因之前他出埠旅遊，回港後發現很多物資已缺貨，食米及漂白水也沒有，有朋友知道他沒有口罩也出讓，他打電話給小儀，獲小儀媽咪送贈漂白水，他取笑小儀的灶罅好闊，廚房可以放很多雜物！

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