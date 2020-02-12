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葉翠翠誕9磅巨B百感交集

2020-02-12 列印
■翠翠與新生B仔及老公合照。
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　　葉翠翠昨日在網上宣佈第三胎的兒子已經出世，並上載了跟剛出世的兒子和老公合照，留言說：「在沒有思想準備之下，他來到了這個世界。比預產期早了10天已經接近九磅，如果10天後相信會九磅幾，成個過程太快了，聽到喊聲之前，聽到醫生話 『嘩！好大隻呀』這次整個懷孕期真係百感交集。」

　　葉翠翠表示最初知兒子比預產期早出生，擔心未足月，及後聽醫生說其實已經足月才放心。

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