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《東周刊》揭蜜運撐枱腳 張秀文讚「少年食神」有風度

2020-02-12 列印
■張秀文坦言希望盡快覓得合適對象。
■最新一期《東周刊》踢爆張秀文和林澄光「洩愛」！
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　　張秀文昨日與農夫（陸永及C君）齊錄影《娛樂大家10點半》，談到被最新一期《東周刊》踢爆與「少年食神」林澄光撐枱腳，當傳媒恭喜她有新戀情時，她卻力言是被誤會。

　　張秀文稱早年認識該食店的老闆娘，因最近沒有工作，故和「朋友」林澄光齊光顧該店，卻被老闆娘誤會是一對，她說暫時未有新戀情，但有相士指她今年多桃花，望能盡快認識適合對象。問到常與林撐枱腳，對方是否追求她？張秀文稱沒有特別感覺，飯後對方送她回家也屬紳士風度。

　　農夫則被問到有否需要搶購防疫用品？C君說一向有所準備，但存貨不多；陸永就直言，口罩數量有限，廁紙亦要慳住用！

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