《東周刊》揭蜜運撐枱腳 張秀文讚「少年食神」有風度

張秀文稱早年認識該食店的老闆娘，因最近沒有工作，故和「朋友」林澄光齊光顧該店，卻被老闆娘誤會是一對，她說暫時未有新戀情，但有相士指她今年多桃花，望能盡快認識適合對象。問到常與林撐枱腳，對方是否追求她？張秀文稱沒有特別感覺，飯後對方送她回家也屬紳士風度。
農夫則被問到有否需要搶購防疫用品？C君說一向有所準備，但存貨不多；陸永就直言，口罩數量有限，廁紙亦要慳住用！
青衣長康邨康美樓A翼兩戶不同樓層的07單位，一共五人確診新冠肺炎，出現樓宇爆疫危機。當局通宵撤走同廈所有07單位的居民，即時調查大廈的排污系統，初步發現低層戶的新確診者早前裝修時截斷座廁排氣管，未有妥...
2020-02-12
中國的新冠肺炎疫情持續，有騙徒更藉機行騙。據內媒報道，廣東公安於全省查獲五百五十五宗相關電騙案，多為網上平台訛稱出售口罩，現時共拘捕二百一十二人，估計涉案金額達六百九十九萬元人民幣。 中國新聞網報道指，廣東省於疫情期間，加強打擊相關電訊網絡詐騙活動。據廣東公安廳表示，自新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，當局嚴厲打擊利用疫情作電訊網絡詐騙活動。據了解，當局在全省共查獲五百五十五宗相關電騙案，拘捕人數多達二百一十二人，包括近日於廣州、佛山等地自首的十名涉案人士。 根據內地公安發佈的消息指，二月四日佛山禪城警方接報稱，有事主於上月二十八日通過社交平台購買口罩，並網上轉帳十五萬元...
2020-02-12
疫情持續的當下，非洲尼日利亞又爆發不明疫症。據尼日利亞媒體報道指，在不足一周內造成過百人感染，至少十五人死亡。而且惡化速度極快，據報全部死者在感染的四十八小時內不治。 外媒報道，首宗病例出現於...
2020-02-12
一號銀海坐落於大角嘴臨海地段，加上坐擁大單邊位置，不少單位都擁有海景作賣點。以下為大家推介的罕有放盤，實用面積1918方呎，4房2套間隔，屬市場罕有的相連單位，坐向正南，外望避風塘海景至港島西區。 ...
2020-02-12
美國聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景樂觀，但擔心新型冠狀病毒疫情對中國帶來威脅。美股表現未受疫情影響，三大指數齊創新高。杜指報29414點，升137點；標普500指數報3375點，升23點；納指報971...
2020-02-12
比利時射手盧卡古今季加盟國際米蘭後，多得教練干地鞭策，已追平或打破名宿朗拿度的入球紀錄。挾上場米蘭打吡士哥之勇，新魔獸今晚意大利盃四強首回合主場有力領軍撕破拿玻里防線先拔頭籌，向囊括意甲和意盃踏出重要一步，以報答干地的苦心，捧主勝。（香港時間周四凌晨3:45開賽） 盧卡古今季在名帥干地麾下重拾射手本色，十一月初平了朗拿度九七至九八球季十一輪意甲入九球的球會紀錄；前一輪聯賽作客烏甸尼斯又梅開二度，各賽事二十九仗入二十球快這名巴西一代射手兩場，成國米史上最快入二十球的球員。 干地嚴師出高徒 上場意甲米蘭打吡，盧卡古埋齋助國米反勝4:2重上榜首， 此子謙稱多得干地鞭策：「...
2020-02-12
平治旗下Mercedes-AMG 35高性能入門系列，繼A35 4Matic掀背小鋼炮去年到港旋即大賣之後，另一款CLA35 4Matic房車版亦正式登場，搭載相同306ps馬力2公升Turbo引擎及...
2020-02-12
新冠肺炎疫情持續肆虐本港，不斷有新增確診個案，加上防疫裝備短缺，對前線醫護人員來說更添壓力，麥潔文（Kitman）跟江華的26歲兒子陳耀淙（Bryan）係大埔那打素醫院男護，因自願加入「Dirty t...
2020-02-12
青衣長康邨康美樓同座向的上下兩個公屋單位，有居民先後確診新冠肺炎，引起驚恐，擔心已出現社區疫情爆發。當局初步調查後，揭發低層戶涉更換坐廁，切斷了排氣管後封口，疑不穩妥，樓上確診居民排糞經污水渠播病毒，再經缺口攻入低層單位！事件反映，經過○三年淘大花園排水渠播沙士病毒一役之後，公眾不太清楚家中廁所設備，一旦出問題，會容易被戶外病毒入侵。 淘大花園發生的沙士疫情，與住戶外牆排水管損壞，病毒漏出向其他住戶散播有關；此後，當局大力宣傳排水管需要妥善維修，而U形喉管亦要經常注水隔氣，但料不到的是，康美樓住戶改動坐廁，因切斷排氣管而受病毒感染。大家必須吸取今次教訓，在新冠肺炎疫情仍在擴...
2020-02-12
第七場三班一六五○米。「福威勝」是澳洲自購馬，來港前已跑過九仗得四捷，前季來港用了半季減分後，上季在三班共取得兩冠兩亞，今季踏入六歲後，四戰只得一季。單睇此戰績，很容易予人其里程已盡之感，但筆者持不同看法，原因是牠大部份賽事根本未能以最合適跑法角逐。 無疑，「福威勝」在上季537場次取得第二捷時，的確是早段留至尾二，但要留意該仗頭三段步速較標準快了接近1.8秒，能夠大後上可理解，但此類形勢可遇不可求。反觀此駒在328場次取勝時，其實是守於中游位置，即使頭三段步速比標準慢逾0.5秒，但牠仍可後發先至。由此可見，此駒根本並非要完全放棄前段的大後上馬，之後經常留在尾列競跑，純粹因...
2020-02-12