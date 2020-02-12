﻿醫護囝囝食特敏福入Dirty Team 麥潔文慶幸兒子無拍拖

新冠肺炎疫情持續肆虐本港，不斷有新增確診個案，加上防疫裝備短缺，對前線醫護人員來說更添壓力，麥潔文（Kitman）跟江華的26歲兒子陳耀淙（Bryan）係大埔那打素醫院男護，因自願加入「Dirty team（抗疫隊伍）」備受網民讚賞，更大讚Kitman兩公婆識教仔。對此，Kitman謙稱：「大家言重喇，不過，呢排阿囝為咗抗疫情真係好忙，仲要食特敏福開工。」Kitman指生得高大威猛嘅Bryan因為好忙，加上出入高危地方，單身更好！



有個做前線醫護嘅囝囝，的確有苦自己知，Kitman無奈說：「o依家我哋兩公婆都冇乜機會見到個仔，因為佢經常早出晚歸，見到面只係一聲hi一聲bye，而且仲要距離得好遠，大概客廳一頭一尾咁上下。佢每次喺房出嚟，會係WhatsApp家庭群組度通知大家：『我出嚟啦！返工喇！我會行去邊度呀！大家都要迴避吓佢，佢仲要叮囑工人唔好入去佢間房度清潔，怕工人唔小心會染病，我哋仲要分段食飯。有時我會忍唔住，敲佢房入去叫吓佢，佢就好忟憎喺WhatsApp話我：『配合吓好唔好？真係好危險喎，我唔想你哋都有事！』咁又喺嘅，佢要食特敏福嚟開工就知工作環境有幾高危啦！」



屋企用視像溝通



囝囝要冒感染風險打工，Kitman表示明白亦理解，「冇計㗎，最重要做到佢想做嘅嘢啫。佢只係個護士仔，唔使發揮帶頭作用，佢自願入隊，舉手話『既然咁多人驚入去，咁我入去先啦。』呢方面佢心智好成熟，做到佢想做嘅嘢都戥佢開心，一日做醫護都預咗啦，就算唔係呢個病都有好多傳染病，擔心都唔係o依家，亦無需要太擔心同心痛。」Kitman唯有苦中作樂：「我哋兩公婆同囡囡陳薔天停學同停工，留喺屋企冇乜嘢做，有時三個坐晒喺客廳會同留喺房入面嘅Bryan視像，呢個做法唯一覺得幾得意嘅，都好特別囉！喺一片歡樂聲中進行，大家哈哈笑，開心吓就算。



阿仔提示勿捽眼



Kitman透露囝囝好少跟她講公事，同爸爸傾得比較多，因為江華o依家冇嘢做，見囝囝追更咁辛苦，會變身uber司機送個仔返工，乘機親子：「其實我唔係緊張大師，但阿囝不時提示我哋，話去人多聚集嘅地方，就算帶住口罩，但仍然用手去捽眼鼻呢啲舉動係最危險，要勤洗手，所以我唔會逗留街市咁耐，而且揀人少時間先去。阿囝做醫護會好審慎，我咪唯有配合吓佢囉。(女友有冇擔心佢？)」阿囝冇女友，佢o依家做咁高危嘅嘢，冇女友較好。」



兒子帶出正能量



對於Bryan行為獲網民激讚，教出一個乖仔的麥潔文說：「唔係驕傲呢回事啦，係醫護人員應盡責任，大家言重喇！其實咁都好嘅，帶正能量畀人，希望啲人積極啲抗疫。」目前麥潔文停晒工作配合全城抗疫行動：「教室經已停學半個月，唔想學生有任何傳染機會，相信每個香港人都要配合，喺呢個時候仲聚集好唔啱。喺廣州求學嘅天天本身放緊年假，佢好早就返咗嚟，但因為疫情影響廣州都要延長學校假期至另行通知，最快2月尾3月初。」



採訪：方騫平



