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《鬼怪》女星驟逝　 　　　 　 25歲高秀貞低調出殯

2020-02-13 列印
■25歲高秀貞外形清秀，開始嶄露頭角，可惜突然離世。
■高秀貞曾參與BTS的MV演出。
■高秀貞（右一）四年前演出《鬼怪》出道。
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　　四年前從人氣韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》出道的女星高秀貞昨驚爆離世，終年25歲，其所屬事務所透露：「高秀貞不久前因病去世，成為天上的星星，希望大家能夠永遠記着曾經用燦爛笑容點亮世界的她，願故人安息。」事務所只透露她因病去世，未有交代死因；據悉高秀貞的葬禮已於本月9日舉行，並遵遺屬的意願低調進行。高秀貞在《鬼怪》中飾演擁有陰陽眼女主角金高恩遇上的鬼魂之一，其清純的外表曾引來觀眾注意。

　　之後高秀貞有份演出電視劇《所羅門的偽證》及參與防彈少年團（BTS）的歌曲《WITH SEOUL》MV演出。演藝事業才剛起步的她突然逝世，讓人十分驚訝。

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