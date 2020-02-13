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內地肺炎疫情未受控 劉德華再取消九場巡唱

2020-02-13 列印
■劉德華再取消九場內地巡唱，認真黑仔。
■汪小菲爆出強逼旗下酒店員工放無薪假。
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　　受內地新型冠狀病毒疫情影響，劉德華的《My Love Andy Lau World Tour》世界巡迴演唱會，繼先前宣佈取消12場紅館騷及三場武漢騷後，昨日再宣佈上海、廣州及北京站共九場演出全數延期。

　　另外，台灣女星大S的老公汪小菲，日前被爆料指要求旗下酒店員工放無薪假，若不接受便被遣散，汪小菲在社交網站解釋：「所謂的無薪假是一個月放七天，員工可以拿到基礎工資，回復慢或不同意的員工會資遣，也就是還要多給他們一個月的工資。」

　　此外，內地男星徐崢被網友斥賺錢多但不捐款抗疫，未知是否為了避免事件再發酵，徐崢夫婦昨日捐出1500萬人民幣、25萬隻口罩及2000件防護衣，惹來補鑊嫌疑。

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