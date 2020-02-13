內地肺炎疫情未受控 劉德華再取消九場巡唱

另外，台灣女星大S的老公汪小菲，日前被爆料指要求旗下酒店員工放無薪假，若不接受便被遣散，汪小菲在社交網站解釋：「所謂的無薪假是一個月放七天，員工可以拿到基礎工資，回復慢或不同意的員工會資遣，也就是還要多給他們一個月的工資。」
此外，內地男星徐崢被網友斥賺錢多但不捐款抗疫，未知是否為了避免事件再發酵，徐崢夫婦昨日捐出1500萬人民幣、25萬隻口罩及2000件防護衣，惹來補鑊嫌疑。
新冠肺炎疫病襲港三周，昨日傳出令人振奮消息，確診患者中首名痊瘉出院，是一名二十五歲男子，他服用兩種抗病毒藥物，並無獲處方高劑量類固醇，故康復後不會如沙士痊瘉者般受骨枯副作用困擾。醫管局亦指出，多名確診...
2020-02-13
對內地新冠肺炎疫情的拐點，國家衞建委高級別組長鍾南山周二（十一日）表示，內地疫情相信會在今個月中下旬達到頂峰，至四月結束。而鍾南山讚揚，李文亮是「英雄」。外媒報道引述鍾南山指，部份省份的情況已有所改善...
2020-02-13
新冠肺炎疫情持續爆發，世衛組織昨日宣佈，將新型冠狀病毒正式命名為Covid-19。世衛總幹事譚德塞指有望十八個月內研究出疫苗，根據美國大學設計的實時監測Covid-19統計表示，目前全球有四萬五千二百...
2020-02-13
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯首席高級營業經理劉世華表示，將軍澳日出康城首都3座左翼低層C室，面積519方呎，兩房間隔，原叫價700萬，減至655萬易手，呎價12620元。原業主於0...
2020-02-13
內地新型冠狀病毒確診人數有所放緩，杜指再創新高，早段漲逾200點，油價漲3%，杜指報29495點的歷史新高，納指亦升64點，報9703點，至於歐洲股市亦向好。恒指期貨夜市中段升21點報27791點，低...
2020-02-13
兩大射手祖雲達斯的C朗拿度和AC米蘭的伊巴謙莫域，今晚意大利盃四強首回合在聖西路交鋒！前者連續十輪意甲建功創歷史，呂布年初加盟以來寶刀未老，但老婦人有六將在此盃賽士哥百花齊放，伊巴恐怕獨力難支，一於直取客勝。 （香港時間周五凌晨3:45開賽） C朗上輪對維羅納的聯賽攻入一球，成為史上首位職業生涯能在意甲、西甲和歐聯都能夠連續十場或以上破網的球員。這一球更是此子今季聯賽第二十球進帳，完成連續十一季聯賽士哥達二十球或以上的壯舉。這位葡萄牙星將已經三十五歲，但狀態依然勇猛，連英格蘭名宿連尼加亦歎為觀止︰「他實在不可思議，單靠數據及其場上表現，根本猜不透其真實年齡。」 其祖...
2020-02-13
奧迪快將於今年第二季在港推出新改良版A4 Facelift，廠方早前在意大利Bolzano舉行全球傳媒試車活動，筆者優先體驗了兩款本地主打型號：40TFSI前驅版及45TFSI Quattro四驅版。...
2020-02-13
香港影壇年度盛事、第39屆金像獎頒獎禮，因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，以電郵形式向傳媒公佈各獎入圍名單，大會主席爾冬陞亦表示，今年不會舉行實體頒獎禮，而改以錄播形式宣佈賽果，但具體日期仍未落實。《少年的...
2020-02-13
目前估計有逾二千港人身在湖北，部份人想回家，但城已封，欲走難離。自本報日前獨家披露部份滯留港人，面對缺藥、缺口罩等苦況後，昨天有更多被迫留在湖北省的港人，透過政黨向港府呼救。當局反應不能慢三拍，要即時責成駐當地人員，提供一切可行協助，並早日做好交通和接收部署，以便分批安排他們由危城回港，同時接受隔離檢疫。 昨天傳來消息，滯留湖北省的三個港人家庭共十人，確診新冠肺炎，當中有人一度無法入院，令人為他們的處境擔心。港府駐當地人員至今仍留在危城中聯絡滯留港人，值得肯定，他們必須努力跟進各病者情況，設法施予援手，好讓他們安心養病，早日康復。由於滯留湖北省港人多逾二千人，當中有人想盡快...
2020-02-13
周日將上演兩場國際一級賽，分別是女盃銀禧紀念盃和香港金盃，前者是速度系列次關，而後者是三冠大賽第二冠。由於速度系列首關冠軍「爭分奪秒」有報跑今回次關賽事，而千四米也是其合發揮的路程，再者尾關是千二米的主席短途獎，換言之「爭分奪秒」如在周日順利奪標，便大有機會成為繼「活力先生」、「喜勁寶」及「精英大師」後，第四匹馬贏得速度系列總冠軍。 其實速度系列自○五至○六年度馬季，加入千四米這項路程成為其中一關賽事後，至今尚未有馬可連勝三關，且看「爭分奪秒」今屆能否締造紀錄寫下新的一頁。 至於三冠大賽方面，由於三關的路程分別是千六米、二千米和二千四百米，歷來只有「翠河」一季內連贏三冠，而...
2020-02-13