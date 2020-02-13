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杜可風赴日領獎 帶篋掃口罩

2020-02-13 列印
■戴上口罩的杜可風，開心赴日攞獎。
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　　近日新冠肺炎肆虐，市民都減少外出，更有不少人取消外遊，但著名攝影師杜可風昨日戴上口罩，現身機場離港大堂，他透露今次到日本。問他是否到當地工作？他表示：「去攞獎！（去大阪嗎？）對，大阪，大約逗留三至四日。（疫情下乘坐飛機會驚嗎？）少少驚，但最緊要好開心。（會在當地買口罩嗎？）一定、一定，我帶了行李篋，哈哈！」他進入安檢位置後，更向傳媒揮手道別，看得出來他非常開心。

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