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李施嬅生日 海俊傑送驚喜

2020-02-13 列印
■李施嬅收到海俊傑的蛋糕，十分開心。
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　　李施嬅與海俊傑因合作拍攝《法證先鋒IV》而成為好友，最近更合唱新歌《二次緣》，二人日前做訪問時撞正施嬅生日，海仔玩驚喜送上蛋糕祝賀，令她笑到四萬咁口。海仔說：「我生日時施嬅跟我一齊慶祝，所以我今日要為她送上驚喜。」施嬅則說：「《法》劇是我暫別香港電視圈的作品，開心可以遇到很多前輩及海仔，海仔在音樂上給予我很多意見及啟發，今次最大的收穫是認識了他這位好朋友。」

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