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《上流》團隊凱旋歸韓 宋康昊興奮感謝國民

2020-02-13 列印
■宋康昊在機場露面時笑容燦爛。
■《上流》團隊昨早返抵韓國。
■奉俊昊執導的《上流》勇奪奧斯卡四大獎！
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　　韓片《上流寄生族》日前在美國奧斯卡頒獎禮揚威，勇奪最佳電影、最佳導演等四大獎，主演的宋康昊、李善均、趙汝貞、朴素丹、崔宇植、朴明勳、張慧珍及編劇、製作公司代表等團隊人員，昨早返抵韓國，吸引過百傳媒在機場迎接採訪！

　　雖然新冠肺炎肆虐，機場更是高危地方，但一眾演員步出出境大堂時，未戴上口罩，盡情展露燦爛笑容，宋康昊代表團隊興奮地表示：「我認為全賴國民及影迷不斷聲援，才有這個美好的結果！」製作公司方面指，另有行程的奉俊昊將於下周返韓舉行記者會。

　　此外，美國八卦網站TMZ在奧斯卡攔截朴素丹及另一《上》片團隊擬訪問，但未獲回應，主持人指他們贏得奧斯卡後變得膚淺和自私，又指他們不懂英語，但隨即惹來批評。

圖：網上及資料圖片

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