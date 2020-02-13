﻿疫潮未止 金像獎棄辦聚眾頒獎禮 城城古仔太保爭帝 Sammi兩片入圍爭后

香港影壇年度盛事、第39屆金像獎頒獎禮，因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，以電郵形式向傳媒公佈各獎入圍名單，大會主席爾冬陞亦表示，今年不會舉行實體頒獎禮，而改以錄播形式宣佈賽果，但具體日期仍未落實。《少年的你》獲今屆最多、共12項提名，影帝候選人有郭富城、古天樂及太保等；鄭秀文（Sammi）則有兩片入圍爭影后！



本港連日有新冠病毒肺炎確診個案，疫情止息之期難料，不斷有聚眾活動宣告延期甚至要取消。金像獎主席爾冬陞昨日坦言評估後，不會舉辦原定在4月19日舉行的實體頒獎禮，但希望今屆盡快投票及頒獎，「我個人希望5月上旬。」談到疫情嚴峻，可會搜購口罩送予有需要人士？他坦言開會要用的口罩也不足。



今屆金像獎入圍爭獎的名單（主要獎項提名見附表）中，曾國祥執導的《少年的你》獲最多的12項提名。影帝、影后方面，《麥路人》的郭富城、《犯罪現場》的古天樂和《叔‧叔》的太保等均獲提名，古仔表示會以平常心面對，「入圍已好開心，最希望大家身體健康。」太保則說：「電影人生有低潮有高潮，平安最重要！」



阿Sa憑《聖荷西》爭女配獎



鄭秀文（Sammi）憑《聖荷西謀殺案》及《花椒之味》獲兩項影后提名，她的對手就有《金都》的鄧麗欣（Stephy）、《少年的你》的周冬雨及《幻愛》的蔡思韵。第六度入圍金像影后的Sammi，在英皇電影《聖荷西》中獲不少影評人大讚，未知能否為她帶來首個金像影后獎座。Stephy就坦言：「好開心，我已當得獎！」



蔡卓妍（阿Sa）憑《聖荷西》角逐女配獎，對手包括《金都》的「鮑姐」鮑起靜等，阿Sa表示：「感恩！好開心，亦恭喜Sammi提名影后！希望大家都身體健康！」姜皓文則憑《犯罪現場》入圍男配獎五強，他坦言：「真係相當驚喜！」他亦不忘祝福大家身體健康！



第39屆香港電影金像獎（部份）提名名單



最佳電影



《少年的你》



《叔‧叔》



《花椒之味》



《麥路人》



《新喜劇之王》







最佳導演



曾國祥《少年的你》



周冠威《幻愛》



楊曜愷《叔‧叔》



麥曦茵《花椒之味》



葉偉信《葉問4完結篇》







最佳男主角



易烊千璽《少年的你》



古天樂《犯罪現場》



太保《叔‧叔》



朱栢康《金都》



郭富城《麥路人》







最佳女主角



周冬雨《少年的你》



蔡思韵《幻愛》



鄭秀文《花椒之味》



鄧麗欣《金都》



鄭秀文《聖荷西謀殺案》