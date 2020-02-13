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﻿黃心穎疑又搞人夫 泥魚孟急稱結唔成婚

2020-02-13 列印
■泥鯭（中）澄清自己實屬未婚。
■黃心穎與鄭秀文的老公許志安去年爆出「偷食」事件。
■黃心穎日前在社交網分享趴地做運動照片。
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　　　黃心穎自去年爆出偷食人夫許志安的「安心偷食」事件哄動全城，避走外地多月後於去年12月回港，其後不時在社交網「現身」。昨有報道指黃心穎疑再「偷食人夫」，原來是她和樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏），被揭日前雙雙現身寵物店選購物品。泥鯭於2017年曾透露向拍拖多年的圈外女友求婚成功，有指於去年結婚。

　　黃心穎被指在店內付款後，由泥鯭搬走貨物，兩人看似甚稔熟。記者向泥鯭求證是否已婚，他回覆稱：「我目前是單身，之前的確係諗住結婚，但最終結唔成，上年已經分開……無特別公佈，這個時勢希望大家關注疫情，小心身體。」圖：資料圖片
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