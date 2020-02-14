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﻿樂瞳姜文杰盼鼠年圓夢 李璨琛望為囡囡出寫真行善

2020-02-14 列印
■講到泰國拍攝趣事，Sam、樂瞳和Benji說是遇到吉祥物，Sam說：「係隻蜥蜴嚟，泰國周圍都有，我哋一開機佢就會叫，但尾句係『得嘅』，好似幫緊我哋打氣咁，當咗係套戲嘅吉祥物。」
■修讀了品酒師課程的樂瞳，都想搞有關酒的生意。
■樂瞳新一年望拍多啲戲，仲想做老闆。
■搞了製作公司後，Benji覺得未來一年學嘢機會更多。
■Benji好珍惜今次同爸爸合作，在片場日日見，希望下次公司開戲再請爸爸演出。
■三人在泰國取景相當開心，閒時Sam和Benji學整泰式奶茶慰勞樂瞳。
■Sam早前陪囡囡 Lucy去主題公園玩。
■新一年，Sam除了幫囡囡行善，自己都有導演大計。
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        李璨琛（Sam）跟樂瞳和姜文杰（Benji）去年首度合作新戲《大盜演》，雖然是他們初次正式合作，但全程在泰國曼谷取景氣氛特別愉快，令豬年過得更圓滿。展望鼠年，Sam除了想實踐導演夢外，更想靠囡囡元元（Lucy）人氣行善幫助有需要的人；而樂瞳就想圓老闆夢搞網上美容生意；至於Benji就想圓音樂夢製作歌舞電影。

身為《大盜演》監製的Sam希望觀眾鍾意之餘，唔好當純笑片去睇，「留意番我哋拍呢部戲嘅初心，其實係部好勵志嘅電影嚟。」作為執行監製的Benji亦好認同，「雖然係喜劇，但係我哋拍得好認真，每個角色代表住不同崗位嘅辛酸，有血有淚嘅故事。」樂瞳認為同業睇完會特別有共鳴。

　　回顧豬年，Sam覺得相當充實，至於鼠年更加計劃多多，「豬年工作量唔係太多，Lucy呢個年紀可以陪住佢成長，又可以集中搞呢套戲，啱啱好。（囡囡風頭勁過你喎？）冇我呢個爸爸點會有呢個女，我好樂意幫大家揸機集郵，佢帶到畀大家歡樂我都好開心，所以有構思鼠年同佢出本相集（樂瞳：你操刀？）我太太操刀，加埋我太太抵死嘅caption，或者出攬枕，但賣到嘅錢唔會扣除開支，自己都做到善事，好有意義。公司仲有一兩個計劃構思當中，音樂做主導嘅戲交畀Benji主理，另一套戲自己想做導演嘅《香港製造2020》內容同題材構思當中。」

　　樂瞳豬年過得順利，期望鼠年達成做老闆心願，「新一年目標開間美容網店，大家話我keep得幾好，就同大家分享啲護膚品，仲有同酒有關生意計劃。」有份為該片搞埋配樂的Benji，仲想搞到部歌舞片，「電影呈現到你嘅音樂，幫助到畫面同觀眾溝通，係一個全新領域，嚟緊幾年我會花時間努力做好，歌舞劇係夢想嚟，幾時實現都唔緊要。」

撰文：杜淑霞 攝影：李權威 場地：Cubus
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