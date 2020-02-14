﻿樂瞳姜文杰盼鼠年圓夢 李璨琛望為囡囡出寫真行善

李璨琛（Sam）跟樂瞳和姜文杰（Benji）去年首度合作新戲《大盜演》，雖然是他們初次正式合作，但全程在泰國曼谷取景氣氛特別愉快，令豬年過得更圓滿。展望鼠年，Sam除了想實踐導演夢外，更想靠囡囡元元（Lucy）人氣行善幫助有需要的人；而樂瞳就想圓老闆夢搞網上美容生意；至於Benji就想圓音樂夢製作歌舞電影。



身為《大盜演》監製的Sam希望觀眾鍾意之餘，唔好當純笑片去睇，「留意番我哋拍呢部戲嘅初心，其實係部好勵志嘅電影嚟。」作為執行監製的Benji亦好認同，「雖然係喜劇，但係我哋拍得好認真，每個角色代表住不同崗位嘅辛酸，有血有淚嘅故事。」樂瞳認為同業睇完會特別有共鳴。



回顧豬年，Sam覺得相當充實，至於鼠年更加計劃多多，「豬年工作量唔係太多，Lucy呢個年紀可以陪住佢成長，又可以集中搞呢套戲，啱啱好。（囡囡風頭勁過你喎？）冇我呢個爸爸點會有呢個女，我好樂意幫大家揸機集郵，佢帶到畀大家歡樂我都好開心，所以有構思鼠年同佢出本相集（樂瞳：你操刀？）我太太操刀，加埋我太太抵死嘅caption，或者出攬枕，但賣到嘅錢唔會扣除開支，自己都做到善事，好有意義。公司仲有一兩個計劃構思當中，音樂做主導嘅戲交畀Benji主理，另一套戲自己想做導演嘅《香港製造2020》內容同題材構思當中。」



樂瞳豬年過得順利，期望鼠年達成做老闆心願，「新一年目標開間美容網店，大家話我keep得幾好，就同大家分享啲護膚品，仲有同酒有關生意計劃。」有份為該片搞埋配樂的Benji，仲想搞到部歌舞片，「電影呈現到你嘅音樂，幫助到畫面同觀眾溝通，係一個全新領域，嚟緊幾年我會花時間努力做好，歌舞劇係夢想嚟，幾時實現都唔緊要。」



撰文：杜淑霞 攝影：李權威 場地：Cubus