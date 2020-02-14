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﻿占基利被指性騷擾女記者捱轟

2020-02-14 列印
■占基利宣傳《超音鼠》時，疑性騷擾女記者。
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　　美國諧星占基利昨在洛杉磯出席主演電影《超音鼠大電影》的首映禮，之後接受雜誌《Heat》的訪問，訪問片段曝光後，疑對女記者Charlotte Long作出言語性騷擾而惹來狠批。女記者問在他臨終前實現清單上，有甚麼事還未做到？他竟回應︰「就只有你，如今我已實現了。」

　　女記者露出尷尬的笑容，表示︰「我不知道要說甚麼。」然後占基利再表示︰「你就擁有它吧！」女記者繼續專業地完成訪問，占基利即回復正經作答其他問題。不少網友表示不能接受他這樣對女記者，並要求他向女記者道歉。
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