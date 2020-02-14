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﻿今井翼病後復出演歌舞伎

2020-02-14 列印
■瀧與翼前年解散，今井翼（右）專心養病。
■兩年前因病停工的今井翼（右二）昨復出演歌舞伎。
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　　兩年前因美尼爾氏症復發，離開尊尼事務所的組合瀧與翼38歲成員今井翼，甚少公開露面。昨日他現身德島大塚美術館，宣傳有份演出的歌舞伎，並與片岡愛之助等以演出時的造型示人，他表示能夠重新開始，並首次演出歌舞伎感到欣慰。

　　今井又指用了一星期練習，由於練習時間很短，因此感到十分緊張。今井翼於2014年開始患上美尼爾氏症，此病令他耳鳴和暈眩，情況一度好轉，但於2018年3月復發，他宣佈停止所有演藝活動，同年9月瀧與翼亦宣佈解散，因瀧澤秀明退居幕後，接任尊尼事務所子公司的社長。
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