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﻿韓國型男排隊露肉 朴海鎮自誇「完美無瑕」

2020-02-14 列印
■朴海鎮在新劇中大方騷肌。
■朴海鎮讚自己的身形「完美無瑕」。
■大家現期待澤演快點在新劇露肉。
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　　最近有多套韓劇在「黃Viu煲劇平台」上架，包括朴海鎮、趙寶兒的《Forest》、玉澤演、李沇熹主演的《The Game：朝著0點》和安孝燮與李聖經孭飛的《浪漫醫生金師傅2》，三套劇的共通點就是男主角都是超級養眼「肌肉男」。

　　朴海鎮和安孝燮已先後在劇中露肉，在剛播出的第六集，朴海鎮在劇中大方展露身材，更照鏡對自己講「完美無瑕」，雖然他已年屆36歲，但身形依舊fit到漏。安孝燮更在第一集就有晒巨胸的場面，令粉絲睇到流口水。至於澤演在服完兵役後，身形更見健碩，粉絲們都非常期待他有爆肌演出。
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