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﻿50歲槙原敬之再涉毒被捕

2020-02-14 列印
﻿50歲槙原敬之再涉毒被捕
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　　繼女星澤尻英龍華涉毒被捕後，50歲歌手槙原敬之（見圖）昨日在其澀谷的寓所被捕，警方表示於2018年4月在槙原當時居住的大廈搜出0.083克興奮劑粉末。

　　其實槙原並非首次涉毒，他於1999年被警方在其寓所搜出迷幻藥及興奮劑等毒品，最後他被判1年6個月，緩刑3年。當時他曾公開稱：「今後約束自己不再發生此類事件。」

　　被判刑後槙原人氣跌至谷底，到2003年為SMAP名曲《世界上唯一的花》填詞作曲而翻生，可惜事隔21年再涉毒被捕。
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