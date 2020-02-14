朱晨麗身在內地 何廣沛短訊慰問

何廣沛昨到將軍澳電視城為新劇《食腦喪B》開工，他表示公司有安排增加演員的休息時間，維持抵抗力以對抗疫情，現在平均每日都有6至8小時不用開工拍劇，「可以清晨5點收工瞓到下午1點再開工，平常可能只有回家沖涼的時間便要再出門。」有關安排令他有足夠體力應付工作。



談到家有白事的緋聞女友朱晨麗（朱朱）身在內地，問他今日情人節會如何度過？何廣沛說：「都有段時間沒見面，知道她家中有點事，有傳短訊問候她，有回覆的，她情緒OK，暫時不想太打擾她。（送口罩作情人節禮物？）口罩好珍貴呀！自己存貨都不多，幸好同劇的江嘉敏早在網上幫我們買口罩及搓手液。」



