譚俊彥趁子女停課享天倫樂

譚俊彥昨日和太太齊到電台受訪，透露今日情人節會和子女一起慶祝，因小朋友因本港疫情停課，每日留在家很悶。譚俊彥續稱，經歷了這段時間，發現和家人的感情更融洽，因多了時間陪家人，他在家練歌時，兒子會跟著一起唱，又要他陪睡覺，更多了舉家行山。



談到快將播出的新劇《法證先鋒IV》，譚俊彥笑道：「湯洛雯（靚湯）拍這劇後已變成百毒不侵，因有嚴師黃浩然與她背稿，我也像父親般給予信心，靚湯從此不需『撇油』，因最初她經常飲汽水有點肥，之後減少、愈拍愈收水！」



