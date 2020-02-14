謙仔：冷靜後感喜悅 ﻿40歲楊怡﻿﻿5月做媽咪﻿

現年40歲的楊怡和35歲的羅仲謙在2016年拉埋天窗，昨日先後在社交網宣佈將為人父母，更分享夫妻合照及楊怡腹中BB的超聲波影像圖片報喜，但未有透露BB的性別；謙仔昨日現身時就透露，太太的預產期是5月底。



將為人父的羅仲謙昨日獨自駕車離開寓所往大埔，他稱太太楊怡身體健康，全家也很開心。謙仔被太太揭露，當得知太太懷孕後，他竟對太太說：「你唔好亂咁噏吖，你問清楚醫生未？」問到當時是否不相信喜訊？謙仔開心地笑道：「我反應比較冷靜，在冷靜完就感到是一份喜悅，只是一開始時比較冷靜了些。」



談到目前新冠肺炎疫情嚴峻，是否不讓太太出街？謙仔回答不是，太太需正常運動，會在家中範圍讓她行一下，若要出街，他會同行，但不會讓她到多人的地方。至於家務是否由他包辦？謙仔尷尬地表示有家傭分工合作，他亦希望太太不用郁動太多。



減少出街 留港生產



謙仔透露，太太的預產期是五月底，應該會在港誕B。他現時返家會除衫鞋消毒。問到屬高齡孕婦的楊怡是否特別緊張疫情？謙仔說：「她平時十分注重衛生，只是減少出街（家中口罩充足？）還好。」謙仔昨日是到體育館做健身運動，他笑言：「已戴手套、口罩、眼鏡，完全不接觸任何東西來做運動，入場前也需探熱。」



楊怡的家姐楊卓娜昨表示戥妹妹開心，全家上下均期待BB出世，但她亦避談妹妹腹中BB的性別。楊卓娜又指妹妹「肥胎不肥身」沒有害喜，身形仍纖瘦，「礙於疫情緊張，我們只是在拜年時見過，她陀得好好、不辛苦。」另外，楊思琦前晚傳出已誕下第二胎的喜訊，有指她已出院回家休息，但未有透露初生BB的性別。



