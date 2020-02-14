  • 2020年2月14日 星期五
  • 20º
  • 97%
熱門： 新冠肺炎口罩OK便利店復課張曉明

日報新聞 > 娛樂

王敏奕扮大肚睇猛男艷舞

2020-02-14 列印
■王敏奕的「孕肚」甚逼真。
■DaDa等在片中興奮睇艷舞！
Previous Next

　　王敏奕在新戲《Baby復仇記》中飾演孕婦，開工期間要長期戴上巨型道具假肚扮作腹大便便，當中亦有拍攝孕婦寫真的戲份，她坦言初時覺得好逼真、好好玩，但時間一久，就覺得走路很辛苦，着鞋都要別人協助，化妝、食飯時亦不能脫下「大肚」！

　　王敏奕說：「每日收工真的會腰痛、膝頭痛，大肚真的好辛苦，終於明白孕婦點解『燥底』！」她和陳靜（DaDa）、余香凝和麥芷誼在戲中是閨密，其中一場講DaDa約閨密到澳門旅行，豈料獲安排看猛男跳艷舞！余香凝笑言，在化妝間時覺得很興奮，拍攝時大家都很尷尬！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd